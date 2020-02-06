Сантьяго-де-Куба , Куба, , 15:33 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров и его кубинский коллега Родригес Паррилья подтвердили намерение двух стран к развитию диалога между ними. Они сообщили об этом 6 февраля на переговорах, проходивших в Сантьяго-де-Куба.

Как заметил во время открытия встречи глава МИД Кубы, чьи слова приводит ТАСС, Куба намерена и дальше наращивать партнерство с Россией, на что Лавров поблагодарил его за гостеприимность и отметил, что РФ привержена традиционно дружественным отношениям и готова к укреплению стратегического партнёрства.

«Мы полностью привержены тем договоренностям, которые были достигнуты в ходе встречи наших президентов в октябре прошлого года», — заявил Лавров.

Также он добавил, что эти договоренности прежде всего касаются совершенствования сотрудничества в экономической сфере, особенно ввиду наращивания США их нелегитимных санкций.

«Все эти вопросы будут предметно рассмотрены в ходе планируемого заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Москве», — сказал глава МИД РФ.

Кроме этого, перед началом переговоров главы МИД двух стран посетили мемориальное кладбище Санта-Ифигения — место захоронения национальных героев Кубы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля Сергей Лавров заявил, что Куба является для России приоритетным партнёром в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна.