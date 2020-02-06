Бишкек, 6 февраля 2020, 15:24 — REGNUM «Не знаем, как наши дипломатические коллеги доставляют денежные средства, но во всех своих бедах они традиционно пытаются переложить вину на Москву», — так в посольстве России в Киргизии отреагировали на недавнее заявление посольства США о подозрительном дипломатическом спецгрузе, прибывшем в Бишкек в конце осени 2019 года.
Российские дипломаты напомнили американским дипломатам о роли, которую те сыграли в госперевороте, произошедшем на Украине несколько лет назад.
«Достаточно вспомнить раздачу «печенек» (и не только печенек) на киевском майдане. Становится ясно, что насаждение «демократических ценностей» без учета местных традиций и особенностей нередко приводит к печальным последствиям», — говорится в комментарии посольства России.
Подводя итог, российское диппредставительство отметило, что"сегодня нужны не информационные вбросы, а настрой на налаживание конструктивных отношений».
Напомним, что ранее газета «Дело №» опубликовала материал, в котором утверждалось, что 12 ноября 2019 года посольство США получило особый дипломатический груз — около $60 млн, которые «госдепартамент США планирует направить на финансирование тайных проектов в Киргизии, Казахстане, Узбекистане и Таджикистане».
Американское диппредставительство отреагировало на эту публикацию обвинениями в адрес России, заявив что «эта фальшивая история была создана в Москве российскимитроллями».