Бишкек, , 15:24 — REGNUM «Не знаем, как наши дипломатические коллеги доставляют денежные средства, но во всех своих бедах они традиционно пытаются переложить вину на Москву», — так в посольстве России в Киргизии отреагировали на недавнее заявление посольства США о подозрительном дипломатическом спецгрузе, прибывшем в Бишкек в конце осени 2019 года.

Российские дипломаты напомнили американским дипломатам о роли, которую те сыграли в госперевороте, произошедшем на Украине несколько лет назад.

«Достаточно вспомнить раздачу «печенек» (и не только печенек) на киевском майдане. Становится ясно, что насаждение «демократических ценностей» без учета местных традиций и особенностей нередко приводит к печальным последствиям», — говорится в комментарии посольства России.

Подводя итог, российское диппредставительство отметило, что"сегодня нужны не информационные вбросы, а настрой на налаживание конструктивных отношений».

Напомним, что ранее газета «Дело №» опубликовала материал , в котором утверждалось, что 12 ноября 2019 года посольство США получило особый дипломатический груз — около $60 млн, которые «госдепартамент США планирует направить на финансирование тайных проектов в Киргизии, Казахстане, Узбекистане и Таджикистане».