Москва, 6 февраля 2020, 15:21 — REGNUM Руководство Украины больно, и его надо хорошо лечить, считает глава администрации города Горловка Иван Приходько. Об этом он заявил 6 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Приходько рассказал, что на северо-западе Горловки в результате обстрелов ВСУ повреждено бомбоубежище, в котором укрывались люди. Журналисты выяснили, что на момент обстрела в укрытии находились шесть человек, никто из них не пострадал.
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