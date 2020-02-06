Москва, , 15:21 — REGNUM Руководство Украины больно, и его надо хорошо лечить, считает глава администрации города Горловка Иван Приходько. Об этом он заявил 6 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Артиллерия — это очень точная наука. За шесть лет ведения боевых действий достаточно всё разведано со стороны Украины, пристреляны все точки. И мы постоянно получаем обстрелы по школам и по больницам. У нас уже трое раненых. Эти все точки давно пристреляны, и ошибок быть не может. Мы решили проанализировать президента-миротворца Зеленского и кровавого Петю. Оказалось, что за семь месяцев правления Зеленского обстрелы усилились практически в два раза. По сравнению с последним периодом правления Порошенко», — сказал Приходько.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Приходько рассказал, что на северо-западе Горловки в результате обстрелов ВСУ повреждено бомбоубежище, в котором укрывались люди. Журналисты выяснили, что на момент обстрела в укрытии находились шесть человек, никто из них не пострадал.

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