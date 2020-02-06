Москва, , 15:17 — REGNUM После того, как в Ираке будет сформировано новое правительство, президент страны Бархам Салех намеревается посетить Москву. Об этом 6 февраля сообщил посол Ирака в России Абдулрахман Хамид Мохаммед аль-Хуссайни.

«Что касается визита президента Ирака, что он был отложен. Вчера я с господином Путиным (Владимир Путин) поговорил и сказал, что как только новое правительство в Ираке будет создано, господин президент сможет приехать», — приводит РИА Новости слова посла Ирака в ходе его встречи в Совете Федерации с председателем комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани поприветствовал назначение Мохаммеда Тауфика Аллави на пост премьер-министра Ирака.