Сухум, , 15:16 — REGNUM Два законопроекта с поправками в избирательный закон Абхазии не прошли процедуру голосования в парламенте республики. Об этом 6 февраля сообщает «Абхазия-Информ».

По данным журналистов, проекты законов внесли депутаты Валерий Агрба и Каха Пертая. Кроме того, замечания к действующему законодательству представил ЦИК Абхазии, которому пришлось столкнуться с тем, что положение в законе было понятно двояко.

Как передавало ИА REGNUM, выборы президента Абхазии, которые прошли в сентябре 2019 года, были отменены Верховным судом республики в январе 2020 года. Иск о признании недействительными результатов второго тура подал проигравший кандидат Алхас Квициния.

Поводом оспорить победу стало положение в законе о выборах, что победителем является тот, кто набрал большее число голосов, при условии того, что за него будет голосов больше, чем против. Квициния заявил, что при сложении голосов отданных за него и графы «против всех», получится большие, чем у победившего на выборах Рауля Хаджимбы.

Суд вынес решение в пользу истца после начала беспорядков в Цхинвале.