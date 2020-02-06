Минск, , 15:11 — REGNUM Белоруссия продолжит укреплять всестороннее сотрудничество с Россией, но не будет зацикливаться только на этом одном направлении, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

«Мы намерены и дальше укреплять всестороннее сотрудничество с Россией. Но это не значит, что мы должны зацикливаться только на одном направлении», — сообщил Макей 6 февраля в Софии.

По его словам, у Белоруссии исторически сложились хорошие отношения с «большим восточным соседом», но вместе с тем республика «будет двигаться в том направлении, которое будет соответствовать ее национальным интересам». Как сообщает белорусское госинформагентство БелТА, свои заявления Владимир Макей сделал после переговоров с министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой.

Напомним, 7 февраля в Сочи состоятся переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным: будут обсуждаться вопросы интеграции в формате Союзного государства Белоруссии и России, а также проблемы поставок на белорусские НПЗ российской нефти. Сегодня, 6 февраля Лукашенко провёл совещание по проблемам белорусского ТЭК, возникшим после отказа Минска от подписания контрактов на поставку углеводородов с российскими компаниями.

Накануне, 1 февраля Минск посетил госсекретарь США Майкл Помпео. Он встретился с Макеем и Лукашенко, пообещав поставить 100% нефти на белорусские НПЗ. Нефтепереработка — основной источник валютной выручки для постсоветской республики.

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