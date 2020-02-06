Минск, , 15:06 — REGNUM Предстоящий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко 7 февраля в Москву — не первый, который должен был бы расставить все точки над «и» в будущих отношениях России и Белоруссии. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог Дмитрий Болкунец, который поделился своими прогнозами по поводу содержания предстоящих переговоров двух лидеров.

«Буквально вчера Александр Лукашенко, тяжело вздыхая, сказал, что он рассчитывает на то, что наступит момент истины. Также он сказал, что рассчитывает договориться со своим российским коллегой», — сказал Болкунец.

Напомним, Александр Лукашенко 4 февраля заявил о том, что 7 февраля он встретится с Владимиром Путиным в России. Позднее эту информацию подтвердил и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По словам эксперта, многие аналитики ожидали прояснения ситуации еще 8 декабря. Предполагалось, что весь пакет дорожных карт по углублению интеграции России и Белоруссии, о котором говорится уже полтора года, будет подписан именно тогда, напомнил Болкунец. Тем не менее, этого не произошло, добавил он.

Дмитрий Болкунец «С декабря прошло еще два месяца, но до сих пор ничего не сделано и не решено. Самое главное, что для белорусской стороны не решены вопросы поставок нефти и газа. Контракт по поставкам газа заканчивается в конце февраля. На этой неделе, по всей вероятности, будут закончены поставки нефти от российской компании «Русснефть». Это означает, что Александр Лукашенко сталкивается со сложностями в переговорах с Москвой. На мой взгляд, он уже давно не является договороспособным политиком, и все его последние выходки и эмоциональные заявления привели к тому, что в России перестали ему доверять как человеку, с которым можно о чем-то договариваться».

Эксперт полагает, что все последние договоренности Александра Лукашенко с американцами, его попытка шантажировать Москву поставкам нефти из США — «полный блеф, и Москва это прекрасно понимает». Поэтому российское руководство не решится ни на какие уступки по поводу поставок нефти и газа без подписания документов о углублении интеграции, считает эксперт.

«И более того, я очень сильно сомневаюсь, что Москва готова вести серьезный диалог с Александром Лукашенко. Его главная задача в данный момент — получить от России финансы и ресурсы, чтобы вести свою предвыборную кампанию. А эту кампанию он ведет на антироссийской риторике, и это уже очевидно для всех в Москве. До выборов осталось меньше двухсот дней. Поэтому у Лукашенко мало возможностей на что-либо повлиять, и я не прогнозирую какого-то серьезного прорыва 7 февраля. Если Россия все-таки пойдет на уступки Лукашенко и выполнит его требования, это будет означать очередную полную капитуляцию Кремля перед белорусским лидером. Я в этом очень сильно сомневаюсь», — рассказал Болкунец.

Эксперт также высказал подозрение, что в Минске работает группа лиц, которая делает информационные вбросы в интересах и по заказу Лукашенко. По его мнению, ярким примером может послужить новость, которая недавно появилась на странице в «Фейсбуке» «оппозиционного» деятеля и бывшего депутата белорусского парламента Анны Канопацкой. В конце января она написала, что российский лидер Владимир Путин находится в очень тяжелом состоянии. Этот пост очень быстро подхватили украинские СМИ и стали раздувать, продолжил Болкунец. «Очевидно, что этот вброс был сделан из Минска. Для чего? Чтобы посеять панику в России», — допустил политолог, подчеркнув, что накануне важных встреч такие моменты являются очень важными.

«Лукашенко сейчас находится в достаточно тяжелом положении, и 7 февраля будет всеми силам пытаться получить максимум для себя. На мой взгляд, ему будет очень сложно этого сделать», — заявил Дмитрий Болкунец.