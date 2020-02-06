Кампала, , 15:02 — REGNUM Лидер угандийской оппозиционной партии «Форум за демократические перемены» (FDC) призвал глав государств-членов Восточноафриканского сообщества (ВАС) вмешаться в разрешение дипломатического конфликта между Угандой и Руандой. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Обращаясь к журналистам в штабе партии в Наджананкумби, представитель FDC Ибрагим Ссемуджу Нганда сказал, что многочисленные встречи, проведенные двумя президентами, не дали никаких результатов.

«Мы обеспокоены ростом напряженности между Угандой и Руандой. Еще большее беспокойство вызывает растущее число угандийцев, застреленных при въезде в Руанду, и правительство Уганды продолжает говорить, что все в порядке», — сказал Ссемуджу.

Напомним, что в воскресенье, 2 февраля, президент Уганды Йовери Мусевени и президент Руанды Поль Кагаме провели переговоры в Анголе. Президент Мусевени объявил, что он и Кагаме встретятся снова на границе в пункте Катуна в конце этого месяца, чтобы продолжить усилия по выходу из двустороннего кризиса, из-за которого Руанда закрыла границу с Угандой с февраля прошлого года.

«Закрытие границы в Катуне вызвало много затруднений с обеих сторон. Руанда является крупным импортером картофеля из Уганды, поэтому конфликт стоит нам целое состояние «— добавил Семуджу.

Лидер FDC попросил глав государств Восточноафриканского сообщества вмешаться в конфликт и призвать двух президентов урегулировать возникшие напряженности.

Напомним, что в ВАС входят шесть стран — Кения, Танзания, Уганда, Руанда, Бурунди и Южный Судан.

Лидер оппозиционной партии также поставил под сомнение актуальность ВАС, поскольку предыдущие переговоры президентов велись при посредничестве лидеров Анголы и ДР Конго.

«Для чего нужно ВАС? Ему не под силу разобраться в конфликте, подобном этому? Если Мусевени или Кагаме вызвали проблемы в регионе, главы стран Восточной Африки должны первыми указать на это», — сказал Ссемуджу.

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