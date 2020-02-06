Киев, , 14:54 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко поранилась о микрофон спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова, сообщил 6 февраля депутат Андрей Мотовиловец на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, представители фракций «Батькивщина» и «Оппозиционный блок — за жизнь» заблокировали трибуну Верховной рады. Тимошенко оказалась возле места спикера, она схватила микрофон, поранив руку, отметил он.

Напомним, Верховная рада Украины начала рассмотрение во втором чтении законопроекта об открытии рынка земли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что в случае принятия законопроекта, его попытаются отменить в суде.

Читайте также: Оппозиция в Раде намерена отменить законопроект о рынке земли в суде