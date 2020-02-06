Тбилиси, , 14:53 — REGNUM Строительство порта в Анаклии было сорвано из-за намеренных действий грузинских властей. Данное заявление сделал 6 февраля владелец крупнейшего банка в Грузии и лидер оппозиционной партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе.

«Любые другие заявления министров о том, что они поддерживают проект Анаклии, являются ложью, потому что действия и преднамеренные нападки за последние два года в отношении проекта Анаклии, явно доказывают, что они не стремятся к тому, чтобы проект был реализован», — заявил журналистам Хазарадзе.

Стоит отметить, что 6 февраля министр экономики Грузии сообщила, что проект строительства крупного порта в Анаклии важен для страны, и правительство не думает от него отказываться.

Как передавало ИА REGNUM, Хазарадзе является соучредителем «Консорциума развития Анаклии», который подписал с правительством Грузии в 2016 году контракт на строительство порта. Важным условием договора было обязательство консорциума найти соинвестора, готового вложить $400 млн в проект.

После многократного продления срока на поиск инвестора правительство расторгло данный договор в январе 2020 года. Хазарадзе заявил, что грузинские власти намеренно создали условия, в которых никто не захотел стать инвестором.

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