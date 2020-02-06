Вена, , 14:34 — REGNUM Комплекс мер по выполнению минских соглашений, призванных урегулировать конфликт в Донбассе, ни по одному из пунктов не реализован полностью. Об этом заявил 6 февраля на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.

Он напомнил, что этот базовый документ, одобренный резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН, был создан пять лет назад, 12 февраля 2015 года.

«Ни один из его пунктов до сих пор полностью не реализован», — подчеркнул Лукашевич.

По словам дипломата, Киев вместо прямого диалога с представителями республик Донбасса пытается завести процесс урегулирования в тупик и призывает к пересмотру Минских соглашений. Также власти Украины пытаются представить Россию одной из сторон конфликта и переложить на неё ответственность за соглашения.

Он посетовал, что нет реакции Франции и Германии на попытки подорвать усилия, предпринятые на саммите «нормандской четверки», который прошёл в Париже в декабре 2019 года.

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