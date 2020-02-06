Москва, , 14:13 — REGNUM Принятый Госдумой во втором чтении законопроект о вольерной охоте назвали аморальным.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроектом устанавливаются особенности осуществления любительской и спортивной охоты в отношении охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

«Это просто убийство животных и аморальный бизнес. Что за дикая страна! Африка от этого уходит, а наша европейская держава скатывается в первобытные времена», — отметила депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ) в Facebook.

Она отметила, что в 2018 году было 183 охотопользователя на площади 270 тыс. га. Там в полувольных условиях обитают тысячи животных, много наполовину ручных. И вот на этих животных открыта охота прямо в вольерах, возмущена парламентарий.

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