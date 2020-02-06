Гавана, , 14:12 — REGNUM Символично, что глава МИД России начинает своё латиноамериканское турне с остановки на Кубе, ведь основная тема поездки — развитие сотрудничества России со странами Латинской Америки на фоне усиливающегося вмешательства США во внутренние дела этих государств, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 6 февраля.

В четверг Сергей Лавров начал визит на Кубу в рамках своей поездки в Латинскую Америку. Ранее министр сообщил журналистам, что российская делегация почтит память лидера кубинской революции Фиделя Кастро и посетит кладбище Святой Ифигении, где покоится прах борцов за независимость Кубы.

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«Тот факт, что латиноамериканское турне министра Лаврова началось с остановки в Сантьяго-де-Куба, встречи с министром иностранных дел Республики Куба Родригесом и посещения места захоронения Фиделя Кастро и мемориала другим борцам за кубинскую революцию и независимость, символичен. Далее Сергей Лавров посетит Мексику и Венесуэлу. Во всех трех странах речь пойдёт, конечно, о развитии сотрудничества, но важен фон, на котором это сотрудничество развивается. А это — усиливающееся вмешательство США во внутренние дела латиноамериканских государств, их внешнюю политику, деятельность их многосторонних объединений.

Особенно предметно эта тема будет осуществляться в Венесуэле, где наш министр будет принят президентом Мадуро. В Венесуэле, как известно, в настоящее время идёт общенациональный диалог с целью нахождения политических развязок внутренних разногласий. Поддержать Николаса Мадуро, продемонстрировать последовательную линию нашей страны против деструктивного и тем более силового вмешательства извне в дела Венесуэлы, против американского санкционного давления, в том числе и на компании, сотрудничающие с Венесуэлой, очень важно.

Примечательно, что визиты министра иностранных дел России в Мехико и Каракас проходят в юбилейный для двусторонних отношений год, когда мы отмечаем 130-летие установления дипломатических отношений с Мексикой и 75-летие дипотношений с Венесуэлой», — отметил Михаил Демурин.