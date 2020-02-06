Абуджа, , 14:04 — REGNUM Президент Нигерии Мухаммаду Бухари обнародовал новую визовую политику, которая, по его словам, направлена на привлечение инноваций, специальных навыков и знаний из-за рубежа. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, в ноябре прошлого года в Египте Бухари объявил о планах введения новой визовой политики, которую он охарактеризовал как «стратегическое решение по устранению барьеров, препятствующих свободному передвижению наших людей на континенте».

Новая политика предусматривает предоставление виз по прибытии для кратких визитов для владельцев паспортов стран Африканского союза.

Существует 79 новых категорий виз, которые, по информации представителей правительства, должны гарантировать, что «визы более точно отражают цели поездки, что поможет повысить эффективность их обработки и предоставления ответов».

Отмечается, что правительство страны также объявило о новой биометрической визовой базе данных, с помощью которой можно будет проверять, находится ли заявитель в розыске Интерпола.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Нигерии намерен облегчить получение визы туристам из Африки