Лакхнау, Индия, , 13:56 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Чон Гён Ду принял участие в международной выставке наземных, военно-морских и внутренних систем национальной безопасности DefExpo 2020, которая проходит в Лакхнау с 5 по 8 февраля. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны.

По их словам, министр обороны посетил все стенды южнокорейских компаний, принимающих участие в выставке.

Известно, что в выставке примут участие более 700 компаний из 30 стран мира, в том числе и 12 южнокорейских производителей, включая Hanwha Defense, Korea Aerospace Industries (KAI) и LIG Nex1.

В рамках выставки южнокорейский дипломат встретился с оманским коллегой Саидом Бадр Бин Сауд аль-Бусаиди, с которым обсудил ситуацию на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке и пути укрепления сотрудничества в оборонном секторе, а также с министром обороны ОАЭ Моххамедом Ахмед Аль-Боварди, с которым обменялся мнениями по вопросам обороны.

Отмечается, что 6 февраля в Лакхнау министр обороны Южной Кореи также встретился со своим индийским коллегой Раджнатх Сингхом и главным министром штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатхом, с которыми обсудил пути расширения двустороннего сотрудничества, включая снижение налогов для южнокорейских компаний выходящих на индийский рынок.

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