Москва, , 13:50 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, дающий возможность жителям Крыма претендовать на звание ветеран военной службы, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

Закон дает возможность присваивать звание «ветеран военной службы» военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), постоянно проживавшим в Крыму и Севастополе на день принятия в Российскую Федерацию регионов.

На звание могут претендовать проходившие военную службу в дислоцированных на территориях полуострова и организациях вооруженных сил Украины, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых законодательством Украины была предусмотрена военная служба. Претенденты должны быть награждены орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо иметь знаки отличия Российской Федерации, либо быть удостоены почетными званиями СССР или Российской Федерации. Также они могут быть награжденными почетными грамотами президента РФ или быть удостоенными благодарности президента РФ, либо награжденным ведомственными знаками отличия Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, в которых законодательством РФ предусмотрена военная служба, при условии общей продолжительности военной службы 20 лет и более.