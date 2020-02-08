Вашингтон, , 10:17 — REGNUM Президент США Дональд Трамп представил всеобъемлющий план по мирному урегулированию на Ближнем Востоке. Посвященный идее примирения Израиля и палестинских арабов, этот проект стал причиной недоуменных и юмористических комментариев, ведь то, что в нем предлагается, совершенно не похоже на все предыдущие попытки решения арабо-израильского вопроса. Почему, несмотря на внешнюю нелепость, план Трампа вполне может оказаться жизнеспособным, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно плану, заявленному Трампом, палестинцам предлагается не только отказаться от земель на Западном берегу реки Иордан, но и признать весь Иерусалим полностью израильским. Такое предложение перечеркивает все традиционно защищаемые палестинской стороной «рубежи обороны». Что же предлагается взамен? Вдоль границы с Египтом предполагается расширить Сектор Газа с вливанием многомиллиардных инвестиций. Таким образом палестинское государство географически «разойдется» с израильским. А оплатить это великое переселение предполагается из кошельника ЕС при небольшой поддержке со стороны США.

Критика плана Трампа уже поднялась до небес, но когда она уляжется, возможно, выявятся объективно положительные стороны данного предложения. Палестинское государство не существует как нечто целое, за власть над умами и денежными потоками в ней конкурируют две группировки, базирующееся на Западном берегу Движение национального освобождения Палестины, и укрепивший в Сектора Газа ХАМАС. Трамповское предложение предполагает упростить это уравнение до одного ХАМАСа, сделав его как основным получателем как политической, так и финансовой помощи. А значит, в лице ХАМАСа авторы плана по урегулированию могут заполучить сторонников своих идей. Но согласятся ли хамасовцы?

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