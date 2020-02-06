Тбилиси, , 14:01 — REGNUM Проект строительства крупного порта в Анаклии имеет стратегическое значение для Грузии, и руководство страны не собирается отказываться от него. Такое заявление сделала министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава 6 февраля после завершения заседания правительства.

Как рассказала глава минэкономики журналистам, составлен план, как привлечь к строительству порта инвестора, который, в отличие от предыдущего, будет более успешен.

«Он [план] предполагает то, как нам начать новый тендер и привлечь нового, более успешного инвестора, который в конечном итоге вместе с правительством сумеет начать этот значительный проект», — сказала Турнава.

Глава экономического ведомства также заявила, что тендер объявят в ближайшие месяцы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее правительство Грузии расторгло контракт с «Консорциумом развития Анаклии» из-за того, что компания не смогла найти соинвестора для строительства порта, как это было предусмотрено условиями договора.

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