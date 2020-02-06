Киев, , 13:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский дал депутатам пропрезидентской партии «Слуга народа» два дня для решения вопроса с принятием закона о возможности продажи земли в стране. Об этом 6 февраля сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным источника, Зеленский дал депутатам «Слуги народа» два дня на принятие закона о продаже земли, однако спикер Рады Дмитрий Разумков возразил на это, что с учетом поданных к законопроекту поправок, на рассмотрение его уйдет как минимум неделя.

При этом голосование за данный законопроект должно было пройти сегодня, и перед этим в Раду приехал сам президент Зеленский, однако в итоге стало ясно, что единодушия по данной позиции внутри «Слуги народа» добиться так и не удалось.

В зале же заседаний Рады оппозиционные депутаты блокируют трибуну и президиум, надеясь таким образом не дать «Слуге народа» принять данный закон.

Как сообщило ИА REGNUM, 6 февраля депутат пропрезидентской партии «Слуга народа» силы Александр Качур в кулуарах Верховной украинской рады заявил, что не все представители этой фракции поддержат закон о продаже земли на Украине.