Киев, , 13:48 — REGNUM Если законопроект об открытии рынка земли будет принят Верховной радой, парламентская оппозиция будет добиваться его отмены через суд, заявил лидер фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, сообщает 6 февраля телеканал 112.ua.

«Власть взяла обязательство перед МВФ и теперь им нужно что-то делать. За три месяца борьбы против этого позорного законопроекта мы достигли определенных сдвигов, но есть очень много вещей, которые свидетельствуют о том, что людей хотят обмануть», — рассказал он.

По словам Бойко, его партия предложила порядка трёх тысяч поправок к данному законопроекту.

«Все они направлены на то, чтобы защитить интересы и фермеров, и всех граждан Украины», — добавил он.

Депутат добавил, что если поправки «Оппозиционной платформы — За жизнь» не будут рассмотрены, фракция заблокирует трибуну Верховной рады.

Отметим, что в данный момент трибуна Верховной рады заблокирована депутатами. На месте председателя парламента находится Юлия Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский попросил депутатов Рады поддержать законопроект «ориентируясь на позицию международных партнеров в первую очередь».

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