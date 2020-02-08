Токио, , 09:23 — REGNUM До сих пор все разговоры о необходимости пересмотра 9-й статьи японской конституции, которая запрещает Японии иметь армию, воспринимались как попытки возрождения японского милитаризма. Но теперь, когда ситуация в мире кардинально отличается от 50-х годов ХХ века, в придании т.н. Силам самообороны Японии статуса официальных ВС могут быть свои плюсы как для Японии, так и для ее соседей. В чем они состоят, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Американские солдаты с японским флагом U.S. Air Force

За изменения конституции ратует премьер-министр Синдзо Абэ и его сторонники из стана японских правых. До сих пор самым близким по смыслу примером, который ставил Силы самообороны на уровень официальных вооруженных сил, были законы, принятые в 2015 году нижней палатой японского парламента. Эти законы разрешали использовать Силы самообороны за пределами страны.

Неудивительно, что автором той инициативы был именно Абэ. Почему же этот вопрос возникает именно теперь, ведь Силы самообороны и так по факту являются мощной военной структурой, насчитывающей как 150-тысячные современные сухопутные соединения, так и оборудованные по последнему слову техники флот и авиацию. Возможно, дело упирается в деньги, и обойти «миролюбивую концепцию 9-й статьи» заставляют наглые требования США к своим союзникам.

Вашингтон предполагает получать всё больше денег за размещенные им по всему свету военные базы. Особенно пикантно это звучит по поводу Японии, у которой своей армии по закону нет, а значит, по логике США, тем сильнее ей нужна военная защита. За которую США хотят до $8 млрд в год — хотя до сих пор Японии это стоило не более $2 млрд. А японцы, заявив, что у них Силы самообороны становятся официальной армией, покажут, что ни в какой внешней защите Япония более не нуждается.

Читайте подробности в статье Александра Запольскиса «Япония готовится сбросить американское военное ярмо».