Ереван, , 13:33 — REGNUM Всенародный референдум по законопроекту, который предполагает досрочное сложение полномочий главы и членов Конституционного суда (КС), предлагает парламенту Армении провести правящий блок страны «Мой шаг». Об этом 6 февраля заявил на заседании парламента депутат от правящего блока Ваагн Овакимян.

По словам Овакимяна, блок «Мой шаг» в первом чтении отдаст свои голоса против данного законопроекта, предложенного им же, что позволит блоку «согласно 202-й статье конституции, в рамках полномочий парламента предложит вынести его на всеобщий референдум, если законодательный орган даст свое согласие».

Отметим, ранее правящий блок «Мой шаг» отдал на рассмотрение законопроект, в котором прекратятся полномочия главы и членов КС, которые были назначены на эти должности до принятия поправок к конституции страны в 2015 году.

Также премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее неоднократно делал заявления, что действующий глава КС Грайр Товмасян был избран на этот пост в помощью фальсификаций. Сам Товмасян, в свою очередь, считает, что нынешние армянские власти занимаются его политическим преследованием.