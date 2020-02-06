Киев, , 13:18 — REGNUM Не все представители фракции «Слуга народа» поддержат продажу земли на Украине, заявил журналистам в кулуарах парламента сегодня, 6 февраля, депутат политической силы Александр Качур.

Качур отметил, что вышеупомянутые зашли в Раду под «флагами президента Зеленского и партии «Слуга народа».

«Четко записано (в программе) — открытие прозрачного рынка земли. Если они не поддержат эту инициативу, — они голосуют вопреки партии. Но это их внутренняя позиция», — подчеркнул депутат.

Сколько в президентской партии нашлось «несогласных», Качур уточнять не стал.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас во фракции «Слуга народа» 248 депутатов, а для успешного голосования за земельную реформу нужно 226. Ранее сегодня глава фракции Давид Арахамия заявил, что было проведено сигнальное голосование по продаже земли и оказалось, что голосов хватает, решение поддержали больше 226 депутатов.