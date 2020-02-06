Киев, 6 февраля 2020, 13:18 — REGNUM Роспуска Верховной рады не будет, заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании парламентской фракции «Слуга народа», сообщило 6 февраля издание «Украинская правда».
Во время встречи обсуждалась инициатива снижения числа депутатов парламента с 450 до 300.
Ранее политолог Руслан Бортник заявил, что цифра в 300 депутатов взята наугад. По его мнению, число депутатов Рады не стоит закреплять в конституции Украины, чтобы потом каждый раз не менять документ.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании фракции с участием Зеленского парламентское большинство Рады в тестовом режиме проголосовало за законопроект об открытии рынка земли. Оказалось, что голоса за данный законопроект есть.
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