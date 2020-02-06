Москва, , 13:13 — REGNUM Опасные заболевания странным образом последние годы появляются именно в азиатских странах, а также в тех регионах, которые «мешают» Америке. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе пленарного заседания Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

«С китайским вирусом, я понимаю, мы мер много приняли, но все-таки нам непонятно всем с вами, откуда он взялся? Почему в Китае? Почему в это время? Почему во всех только в азиатских странах? 100 лет назад был испанский вирус, но последние 100 лет — только в Азии», — заявил Жириновский.

По его словам, опасные болезни и неизлечимые вирусы часто появляются в странах, которые конфликтуют с США.

«Мексика мешает США — там появляется грипп, Китай — конкурент — там появляется (вирус), Африка бурлит — там лихорадка Эбола. Но в основном, Китай, по Китаю бьют, а параллельно и по нам, потому что у нас хорошие отношения. Это же надо разобраться», — подчеркнул Жириновский.