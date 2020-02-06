Киев, , 13:13 — REGNUM Было бы хорошо, если бы у украинских политиков вслед за пониманием невозможности вернуть Крым возникло бы и понимание невозможности вернуть Донбасс, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 6 февраля, комментируя высказывания «постоянного представителя президента Украины в Крыму» Антона Кориневича.

Как сообщалось ранее, Кориневич заявил, что украинское государство не готово «вернуться в Крым» и что для этого нужно еще «работать и работать», в частности, «организовывать работу местных и центральных властей».

«Да, мечты и реальность редко совпадают. Но уже хорошо, когда у политиков созревает понимание реальности. Похоже, что в данном случае это так.

Теперь важно было бы, чтобы такое же понимание сформировалось и по Донбассу — той его части, которая не хочет быть украинской. Казалось бы, для этого есть больше оснований, чем по Крыму: Крым благополучен, а Донбасс разрушен, причём разрушен украинцами, и от этого ещё более враждебен к ним. Но такого понимания либо нет, либо озвучить его никто не решается.

Украинцам стоило бы серьёзно задуматься, к чему вообще готова их страна сегодня. Дальше портить отношения с Россией? Дальше трезвонить о будущем членстве в НАТО и ЕС, когда вступление в эти организации в обозримом будущем не предвидится? Дальше дискриминировать русских? Дальше заниматься разного рода историческими подлогами?

Главная же готовность, которой сегодня на Украине не наблюдается, — это готовность быть действительно самостоятельным государством. Степень сегодняшней зависимости Украины от США, Западной Европы, собственных олигархов намного превышает степень зависимости республик бывшего СССР от центра и друг от друга.

Будем надеяться, что желание, по крайней мере, задуматься об этом, а лучше — сделать соответствующие выводы в Киеве будет распространяться», — отметил Михаил Демурин.