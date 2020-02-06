Тбилиси, , 13:14 — REGNUM Стратегическому интересу США к Грузии и дружбе двух стран не сможет помешать инициатива нескольких конгрессменов. Такое заявление перед журналистами 6 февраля сделала министр юстиции Грузии Тея Цулукиани, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Невероятно, что из-за спонсируемых законодательных актов двумя или даже четырьмя конгрессменами, наш стратегический партнер предпримет какой-либо шаг, который нанесет ущерб интересам Грузии и грузинского народа», — заявила Цулукиани.

Она подчеркнула, что США и Грузия на протяжении многих лет активно сотрудничают в разных сферах.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ряд членов Конгресса и Сената США направили премьер-министру Грузии Георгию Гахарии письма, в которых выражали недовольство внутренней политикой в стране и высказывали предположение, что Соединённые Штаты вскоре могут отказаться от стратегического партнерства с Грузией.

Читайте ранее в этом сюжете: Грузия движется в сторону нестабильности – политолог