Киев, 6 февраля 2020, 13:36 — REGNUM Жителям Украины планируют дать возможность голосовать на выборах при помощи смартфона, заявил президент Украины Владимир Зеленский 6 февраля во время презентации мобильного приложения «Дия» (Действие), сообщило информационное агентство «УНИАН».
Он отметил, что данная задача является амбициозной, но вполне достижимой.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинского министра Дмитрия Дубилета обвинили в фальсификации данных электронной переписи населения Украины. Оказалось, что результаты «переписи» были получены простым умножением данных Госстата Украины на коэффициент 0,888.
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