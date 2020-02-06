Киев, , 13:36 — REGNUM Жителям Украины планируют дать возможность голосовать на выборах при помощи смартфона, заявил президент Украины Владимир Зеленский 6 февраля во время презентации мобильного приложения «Дия» (Действие), сообщило информационное агентство «УНИАН».

"Наша цель — сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять с помощью смартфона и интернета. В том числе голосовать на президентских, парламентских или местных выборах», — рассказал Зеленский.

Он отметил, что данная задача является амбициозной, но вполне достижимой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинского министра Дмитрия Дубилета обвинили в фальсификации данных электронной переписи населения Украины. Оказалось, что результаты «переписи» были получены простым умножением данных Госстата Украины на коэффициент 0,888.

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