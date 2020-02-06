Тбилиси, 6 февраля 2020, 13:05 — REGNUM Оппозиция может согласиться на проведение парламентских выборов в Грузии либо по ныне действующей смешанной системе, либо с учетом тех изменений, внести которые в нее предлагает правящая партия «Грузинская мечта». Заявления с намеком на такую возможность были сделаны сегодня в офисе партии «Европейская Грузия» (учрежденной отколовшимися от партии экс-президента Саакашвили «Национальное движение» лидерами).
После политсовета партии ее представители заявили журналистам, что оппозиция обсуждает вопрос выдвижения на парламентских выборах 2020 года единых кандидатов в мажоритарные депутаты по всем избирательным округам.
Он подчеркнул, что «Европейская Грузия» готова к политической борьбе и участию в выборах по любой, в том числе по пропорционально-мажоритарной системе, и выразил уверенность, что его партия обязательно выиграет эти выборы.
Ранее ОБСЕ обнародовала ответ на запрос народного защитника Грузии относительно реформирования избирательного законодательства, которого требует грузинская оппозиция. Согласно ответу международной организации, вносить в избирательную систему значительные изменения менее чем за год до выборов не рекомендуется.