Тбилиси, , 13:05 — REGNUM Оппозиция может согласиться на проведение парламентских выборов в Грузии либо по ныне действующей смешанной системе, либо с учетом тех изменений, внести которые в нее предлагает правящая партия «Грузинская мечта». Заявления с намеком на такую возможность были сделаны сегодня в офисе партии «Европейская Грузия» (учрежденной отколовшимися от партии экс-президента Саакашвили «Национальное движение» лидерами).

После политсовета партии ее представители заявили журналистам, что оппозиция обсуждает вопрос выдвижения на парламентских выборах 2020 года единых кандидатов в мажоритарные депутаты по всем избирательным округам.

«В настоящее время идет процесс координации и согласования по единым мажоритарным кандидатам от оппозиции. Сегодня мы обсудили конкретные планы действий партии, наши внутренние вопросы и вопросы формирования списков и выдвижения мажоритариев», — заявил журналистам после заседания политсовета один из лидеров партии, депутат парламента Давид Бакрадзе.

Он подчеркнул, что «Европейская Грузия» готова к политической борьбе и участию в выборах по любой, в том числе по пропорционально-мажоритарной системе, и выразил уверенность, что его партия обязательно выиграет эти выборы.

«Нашей задачей остается мирная смена власти «Грузинской мечты» путем выборов», — подчеркивают лидеры «Европейской Грузии».

Ранее ОБСЕ обнародовала ответ на запрос народного защитника Грузии относительно реформирования избирательного законодательства, которого требует грузинская оппозиция. Согласно ответу международной организации, вносить в избирательную систему значительные изменения менее чем за год до выборов не рекомендуется.