Москва, , 13:28 — REGNUM Роль науки в технологическом развитии России должна быть закреплена в Конституции. О таком предложении рассказала 6 февраля сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

Она пояснила, что изменения предложены в статью 71, где говорится об установлении основ федеральной политики и федеральных программ. В статье упомянуты государственное, экономическое, экологическое, социальное и культурное развитие, но нет указаний на развитие науки и технологий.

«В то время как у нас есть программы и стратегии на эту тему. Именно в таком понимании мы видим роль науки в будущем России», — цитирует Хабриеву ТАСС.

Кроме того, предложено дополнить статью 114 о полномочиях правительства. Необходимо указать, что правительство обеспечивает господдержку научно-технологического развития страны, сохранение и развитие её научного потенциала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РАН Александр Сергеев заявил, что в Основном законе РФ появится формулировка о признании приоритетной значимости науки и технологий для развития страны.

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