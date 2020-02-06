Дамаск, , 13:01 — REGNUM Сирийская арабская армия 5−6 февраля 2020 года полностью окружила город Саракиб на востоке провинции Идлиб. В город с севера вошли подразделения 25-й дивизии специального назначения Сирийской арабской армии. Идёт разминирование местности, прочёсывание и поиск оставшихся в населённом пункте боевиков.

Стратегическое значение этого населённого пункта определяется его расположением на перекрёстке шоссе M5 (Дамаск — Алеппо) и M4 (Латакия — Алеппо). Боевики оставили город без боя, опасаясь окружения. Также сообщалось, что из города вышли и отошли на север турецкие военные, которые не стали вступать в боестолкновения с сирийской армией.

Однако вокруг города по-прежнему находятся четыре наблюдательных пункта турецкой армии, которые она самовольно установила. Три из этих пунктов уже окружены сирийскими войсками.

От позиций Сирийской арабской армии в провинции Идлиб осталось около 7 километров до административного центра этой провинции города Идлиб. Ряд источников сообщают, что сирийские военные уже нанесли по городу Идлиб первый артиллерийский удар.

Есть основания полагать, что об освобождении города Саракиб в течение дня будет сообщено официально.