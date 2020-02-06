Анкара, , 13:08 — REGNUM Вооруженные силы Турции арестовали пятерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 6 февраля сообщает Kurdistan.ru.

Как отмечают журналисты издания, курдские повстанцы добровольно сложили оружие и сдались турецким властям. Инцидент произошел на юго-востоке страны в провинции Ширнак.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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