Минск, , 12:59 — REGNUM Александр Лукашенко обсуждает сегодня, 6 февраля, в Минске вопросы взаимоотношений с Россией в свете дефицита поставок на белорусские НПЗ на совещании по вопросам обеспечения эффективной работы топливно-энергетического комплекса Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко озвучил традиционный набор претензий к Москве: блокирование поставок нефти на белорусские НПЗ, а также поставок из Белоруссии продовольствия на российский рынок. В связи с этим он поинтересовался, как правительство намерено выполнять установленные президентским указом плановые показатели на 2020 год.

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Лукашенко отметил, что снова возникли разногласия по энергетическим вопросам с ближайшим партнёром — Россией, сообщает госинформагентство БелТА. Он также констатировал: такие проблемы происходят регулярно на протяжении 13 лет, несмотря на взаимные обязательства.

«Хотя при их подписании нам были даны твердые гарантии. К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Белоруссию 24 млн т нефти — по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено 500 тыс. — одна четверть. Вы мне доложите, что сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства», — заявил Лукашенко.

Он также пожелал «услышать о механизмах компенсации потерь, которые наша страна неизбежно несет в этот период не по своей вине». Также он поинтересовался предложениями правительства по поиску альтернативных поставщиков энергоресурсов и надежных каналов их поставки.

«Еще раз, уже публично, повторяю: все нефтеперерабатывающие заводы должны работать. Мы должны обеспечивать нефтепродуктами не только внутренний рынок, как это происходит теперь, но и наши обязательства по контрактам на внешних рынках, то есть продажу нефтепродуктов Европе, Украине, другим странам», — заявил лидер постсоветской республики.

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Напомним, на 7 февраля в Сочи запланированы переговоры белорусского лидера с российским президентом Владимиром Путиным. Будут обсуждаться вопросы интеграции Союзного государства России и Белоруссии, а также поставок нефти и газа в Белоруссию. Обсуждение этих же вопросов в декабре 2019 года во время визитов Лукашенко в Сочи и Санкт-Петербург успехами не увенчалось, Минск отказался подписывать нефтегазовые контракты с российскими компаниями.