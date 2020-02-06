Баку, , 13:13 — REGNUM Жесткий ответ на нарушения стабильности ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР) пообещал дать глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Он заявил об этом 6 февраля на пресс-конференции в Баку.

«Если режим (так Анкара называет законное правительство САР в Дамаске — ред.) продолжит атаки, мы тоже не остановимся и ответим жестко», — сказал турецкий министр иностранных дел, предупредив перед этим, что терпение Турции также имеет свои пределы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна надеется, что Россия сможет немедленно добиться от Дамаска остановки боевых действий армии Сирии в провинции Идлиб.

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