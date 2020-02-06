Москва, , 12:56 — REGNUM Москва приветствует начало переговоров между Россией и США по контролю над вооружением. Об этом 6 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, Москва давно пытается инициировать переговоры с США по вопросу контроля над вооружением. «Россия уже давно предлагала американским партнерам это сделать», — сказал Песков.

Он добавил, что в настоящее время конкретных предложений по времени и формату данных переговоров стороны не предлагали.

Напомним, 5 февраля помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Вашингтон готов начать переговоры с Москвой по контролю над вооружением.