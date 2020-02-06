Чебоксары, , 12:55 — REGNUM В Чувашии меняется структура органов власти. Реанимировано министерство промышленности и энергетики, которое было ликвидировано в сентябре 2010 года. Соответствующий указ подписал сегодня, 6 февраля, врио главы Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно указу, образовано региональное министерство промышленности и энергетики. Вновь созданному министерству переданы функции в сфере промышленности и электроэнергетики, которые исполняло министерство экономического развития, промышленности и торговли. Также ему переданы функции в сфере энергетики, ранее возложенные на министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Отметим, что минпромэнерго было ликвидировано в сентябре 2010 года, с приходом к власти Михаила Игнатьева. Экс-глава Чувашии был отправлен в отставку 31 января 2020 года, врио главы республики назначен Олег Николаев.

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