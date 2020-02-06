Киев, 6 февраля 2020, 13:00 — REGNUM Отказ Верховной рады принять законопроект о выплате пенсий жителям Донбасса является саботажем политики президента Украины Владимира Зеленского, заявил советник главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо 5 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
Он призвал парламентариев опомниться и вернуть людям право получать пенсии, которые они заработали.
Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая отказалась голосовать за законопроект, поскольку, по её мнению, пенсионеры с пророссийскими взглядами не должны получать украинскую пенсию.
Читайте также: В Раде призвали не платить пенсии тем, кто симпатизирует РФ