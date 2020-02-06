Киев, , 13:00 — REGNUM Отказ Верховной рады принять законопроект о выплате пенсий жителям Донбасса является саботажем политики президента Украины Владимира Зеленского, заявил советник главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо 5 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Как можно добиться мира, если сегодня 314 депутатов решили просто наплевать на пенсионеров Донбасса? Людей, у которых десятки лет стажа. Людей, которые всю свою трудовую жизнь платили налоги в казну государства Украина», — отметил чиновник.

Он призвал парламентариев опомниться и вернуть людям право получать пенсии, которые они заработали.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая отказалась голосовать за законопроект, поскольку, по её мнению, пенсионеры с пророссийскими взглядами не должны получать украинскую пенсию.

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