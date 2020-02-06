Бисау, , 13:02 — REGNUM Национальная избирательная комиссия Гвинеи-Бисау еще раз признала бывшего премьер-министра страны Умаро Сисоку Эмбало победителем второго тура президентских выборов, прошедших в декабре 2019 года. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, ранее главный конкурент Эмбало Домингуш Симойнш Перейра, который проиграл второй тур, подал иск в Верховный суд страны, заявив, что имело место «серьезное мошенничество». В своем иске он заявил, что в некоторых районах число голосов превысило число зарегистрированных избирателей.

Однако суд отклонил его апелляцию в январе, отмечают репортеры.

Региональный блок «Экономическое сообщество стран Западной Африки» (ЭКОВАС) вмешался в процесс на прошлой неделе, призвав избирательную комиссию Гвинеи-Бисау еще раз пересчитать результаты голосования.

Во вторник, 4 февраля, в избирательной комиссии заявили, что Эмбало набрал 54% голосов, а Перейра — 46%. По словам журналистов, такие же результаты были оглашены изначально, в январе.

В пресс-службе оппозиционной «Африканской партии независимости Гвинеи и Кабо-Верде» заявили о намерении еще раз обжаловать результаты выборов, раскритиковав Избирательную комиссию за то, что они назвали «отсутствием прозрачности».

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