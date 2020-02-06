Москва, , 12:56 — REGNUM Телефонный разговор между лидерами России и Саудовской Аравии — Владимиром Путиным и Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом — для обсуждения ситуации на нефтяном рынке в настоящее время не планируется. Об этом 6 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока в планах такого разговора и таких встреч у президента нет, контакты осуществляются на экспертном уровне», — заявил Песков.

Он добавил, что в случае необходимости такой разговор может быть организован очень короткие сроки.

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