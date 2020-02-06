Минск, , 12:48 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в январе нарушила свои обязательства по поставкам нефти в республику.

По его словам, согласно договоренностям на межправительственном уровне, Россия обязалась поставить в Белоруссию 24 млн тонн нефти — по 2 млн тонн ежемесячно.

«В январе было поставлено 500 тыс. — одна четверть. Вы мне доложите, что сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства», — цитирует Лукашенко издание БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия не смогла договориться о покупке нефти у России по льготной цене. Поставки российской нефти в Белоруссию прекратились. Минск начал закупать нефть у Норвегии, а также искать возможности покупки у других стран.

При этом ранее Белоруссия закупала нефть исключительно у России, и поставлялась она по трубопроводу. Закупка нефти у других стран логистически гораздо сложнее и дороже.

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