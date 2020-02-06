Тбилиси, , 13:39 — REGNUM Из заключения Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ можно сделать вывод, что легитимна и действующая в Грузии модель голосования на выборах. Об этом заявил 6 февраля на пресс-конференции исполнительный директор правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Оппозиция должна сделать из этого простой вывод, что равно легитимны не только предложенные нами 100/500, а и ныне действующая избирательная система, т. е. 77/73», — сказал Кобахидзе.

Он отметил, что в отчете БДИПЧ говорится о суверенном праве государства выбирать избирательную систему. Кобахидзе также обратился к оппозиции и рекомендовал ей соглашаться на предложенную правящей партией реформу или предстоящие парламентские выборы пройдут по старой схеме.

Как передавало ИА REGNUM, оппозиция в Грузии требует провести выборную реформу, которая отменит голосование по мажоритарным округам, чтобы все 150 членов парламента избирались по партийным спискам. «Грузинская мечта» предложила вместо этого сократить число мажоритарщиков с 73 до 50.

Свой вариант компромисса предложила и оппозиция. В качестве альтернативы была выбрана «немецкая модель», которую ранее направили на рассмотрение в БДИПЧ.

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