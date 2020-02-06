Баку, , 12:48 — REGNUM Турция надеется, что Россия сможет немедленно добиться от Дамаска остановки боевых действий армии Сирии в провинции Идлиб. Об этом 6 февраля заявил на пресс-конференции в Баку глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Турция ожидает, что Россия незамедлительно прекратит атаки сирийского режима в провинции Идлиб», — сказал турецкий министр иностранных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу допустил в случае необходимости возможность проведения встречи между лидерами России и Турции для обсуждения ситуации, сложившейся в сирийской провинции Идлиб.