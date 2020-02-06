Москва, , 12:45 — REGNUM Регионы РФ существенно пострадали после распада СССР из-за политики, которую государство проводило в течение 70 лет, поэтому их экономику пришлось «собирать по крупицам». Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

«Нужно брать ответственность за те 70 лет, когда мы, регионы России, кормили Прибалтику, Украину, другие республики и вычищали из этих русских областей всё, создавая там промышленность, обучая языку и многому другому», — заявил Володин.

По его словам, в течение долгого времени развитие регионов двигалось в одном направлении, а потом ситуация резко изменилась и территории уже не были в состоянии адаптироваться.

«Получается, 70 лет шли в одну сторону, создали, а в начале 1991 года, когда это все разрушилось, у нас экономика упала ниже, чем во время революции в 1917 году. У нас во время войны экономика росла, а здесь она упала так низко, что ее пришлось собирать по крупицам президенту», — отметил Володин.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин объяснил демографический провал России курсом СССР