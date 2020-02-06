Джакарта, , 12:41 — REGNUM Правительство Индонезии продолжает обращать внимание на условия жизни трех индонезийских студентов, которые все еще находятся в провинции Хубэй, сообщает Antara.

В настоящее время один гражданин Индонезии проживает в студенческом общежитии в городе Ухань, а два других индонезийских гражданина проживают в студенческом общежитии в округе Сяньнин.

«Посольство Индонезии в Пекине поддерживает связь с тремя индонезийскими гражданами, чтобы следить за их состоянием здоровья и оказывать финансовую помощь для удовлетворения материально-технических потребностей», — заявил представитель министерства иностранных дел Индонезии Джуда Нуграха.

Напомним, троих индонезийских студентов не удалось эвакуировать из города Ухань, потому что их состояние здоровья не соответствовало требованиям полета, а не потому, что они заразились коронавирусом.

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