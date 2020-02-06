Москва, , 12:40 — REGNUM Американская и британская стороны пока не ответили на инициативу России провести саммит стран — основательниц ООН в 2020 году. Об этом сообщил 6 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Из Вашингтона и Лондона пока нет поступал ответ на инициативу, заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января, выступая на форуме о Холокосте в Израиле, президент РФ Владимир Путин предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов Совбеза ООН. Советский Союз, Китай, США, Франция и Великобритания участвовали в создании международной организации.

Идею российского лидера поддержали власти Китая и Франции, нашла она поддержку и в ООН.

Читайте также: Путин разъяснил лидерам стран — основателей ООН свой замысел саммита