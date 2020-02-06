Москва, , 12:37 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

«Нужно брать ответственность и за те 70 лет, когда мы, регионы России, кормили Прибалтику, Украину, другие республики и вычищали из этих русских областей все, создавая там промышленность, обучая языку и многому другому. А сейчас получается, 70 лет шли в одну сторону, создали, а в начале 1991 года, когда все разрушилось, экономика упала ниже, чем во время революции в 1917 году», — сказал Володин.

Он уточнил данные по убыли населения в Саратове.

«19 тыс. — это абсолютные цифры, тем более, что они складываются из двух составляющих: смертность и миграция. Порядка 5 тыс. — это миграция», — отметил Володин.

Спикер Госдумы заявил, что до революции 1917 года город Саратов был третьим городом по численности населения после Москвы и Санкт-Петербурга и в ходил в четверку по экономическому развитию.

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