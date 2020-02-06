Москва, , 12:34 — REGNUM Вопрос о гибели российских специалистов в Сирии адресовать министерству обороны России порекомендовал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил журналистам 6 февраля на брифинге.

Представители СМИ задали Пескову вопрос о гибели военных специалистов на севере Сирии в январе.

Напомним, 6 февраля в МИД России сообщили, что в Сирии в результате нападений боевиков трагически погибли российские и турецкие военные специалисты. Отмечается, что в середине января военнослужащие попытались ввести «режим тишины» в Идлибской зоне деэскалации.