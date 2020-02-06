Вашингтон, , 12:33 — REGNUM К сожалению, Дональд Трамп — это лучшее из того, что присутствует сегодня на американском политическом олимпе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 6 февраля, комментируя итоги голосования в Сенате США.

Как сообщалось ранее, Сенат не поддержал импичмент Дональда Трампа. По обвинению в злоупотреблении властью Трампа оправдали 52 сенатора из 100, по обвинению в препятствовании деятельности Конгресса — 53.

«Победу Дональда Трампа на слушаниях в Сенате Конгресса США по вопросу об объявлении ему импичмента стоит приветствовать. Трамп, к сожалению, — это сегодня лучшее на американском политическом олимпе; на что-то более культурное и менее аррогантное рассчитывать в данный момент не приходится. При всех известных его изъянах, нынешний президент США сделал многое для того, чтобы рядовые американцы чувствовали себя более обеспеченными. Соответственно, есть основания надеяться, что необходимость отвлекать внимание избирателей на внешние авантюры у него будет уменьшаться.

Не выбиваются из понятия «традиционные» для США и взгляды Дональда Трампа на американскую внешнюю политику. Я не совсем согласен с тем, как сегодня строятся российско-американские отношения, но то, что в Кремле есть своё понимание на этот счёт, которому там следуют, — это уже немало. Развивать и совершенствовать, как правило, проще, чем начинать заново.

Дональд Трамп характерен и традиционным взглядом на человека и мироустройство, и это в современном мире уже приятная редкость.

Одним словом, Дональду Трампу надо пожелать, по возможности, меньше портить американо-российские отношения в ходе предвыборной кампании и выиграть выборы.

Что же касается проигравшей стороны, Демократической партии США, то, надеюсь, история с импичментом станет отправной точкой для её серьёзной санации. США устали от геронтократии и внутренних дрязг в элите, стране нужны новые идеи действительно альтернативного правому курсу свойства», — отметил Михаил Демурин.