Москва, , 12:35 — REGNUM Точных договоренностей о встрече главы России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана для обсуждения проблемы Идлиба пока нет. Об этом 6 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока нет каких-то точных договоренностей на этот счет (о встрече глав России и Турции — ред.), но мы не исключаем встречи», — заявил Песков.

Он добавил, что при необходимости президенты России и Турции достаточно быстро договариваются о встреча.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу, сообщил, что Путин и Эрдоган могут провести встречу по вопросу деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

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