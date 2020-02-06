6 февраля 2020 | Время чтения 5 мин

Мятеж самого Зеленского против формата внешнего управления и контроля, созданного по итогам событий, которые на Украине принято называть «революцией достоинства»? И подавленный креатурами этих самых внешних сил в украинском парламенте?

Андрей Ганжа, , 12:31 — REGNUM Первые подозрения о том, что «не все ладно» в моноблоке «Слуг народа» в парламенте Украины, появились еще в сентябре прошлого года, когда «служебные» мажоритарщики провалили проект протаскивания через Раду положение об «императивном мандате». Это когда в случае невхождения депутата во фракцию той партии, которая его выдвигала, его полномочия прекращаются со дня принятия решения высшими силами этой партии. Тогда еще один из слуг-депутатов анонимно заявил, что Офис президента и руководство партии хотят сделать из фракции «абсолютно ручных животных».

Бунт в Раде Иван Шилов © ИА REGNUM

Но это был скорее «бунт на коленях», а в принципе моноблок все эти месяцы почти дисциплинированно голосовал по команде спикера Разумкова: «прошу проголосовать и поддержать» — значит «за», «прошу определяться и голосовать» — вали бусурман, кто в Бога верует! Но вот результаты голосования 4 февраля — это уже серьезно. Потому что оно препятствует президенту Владимиру Зеленскому заниматься любимым видом спорта, концентрацией власти в своих руках.

На Украине существуют два очень интересных органа — Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР). Их значение (особенно первого) более чем весомое. НАБУ — это организация, подследственными которой могут быть высшие лица государственной структуры: от президента Украины, полномочия которого прекращены, и народных депутатов до «должностных лиц государственных и правоохранительных органов, военных формирований, органов местного самоуправления, предприятий, в уставном капитале которых доля государственной или коммунальной собственности превышает 50 процентов». По вполне обоснованному мнению многих оппозиционеров — например нардепа Евгения Мураева — «НАБУ было создано на деньги и по инициативе США, оно, с одной стороны, не зависит от президента, но, с другой стороны, полностью зависит от заокеанского обкома». То есть для того, чтобы держать на коротком поводке уголовной перспективы всю украинскую политическую элиту.

Детективы НАБУ обыскали дом председателя Окружного админсуда Павла Вовка

Естественно, что для любого уважающего себя президента перехватить управление таким кнутом, как сказал бы дедушка Ленин, «архиважно и архинужно». Но беда в том, что перечень полномочий президента (статья 106 Конституции Украины) не предусматривает прямого управления этими органами (через назначение и снятие руководителей этих Бюро).

С шефом ГБР (с ноября 2017 года) Романом Трубой президент Зеленский разобрался, но не до конца. Изменения в законопроект о Бюро позволили уволить Трубу, но назначить нового директора Зеленский не может, поскольку это не в его полномочиях. Так и мыкается теперь с Ириной Венидиктовой, которая с 27 декабря 2019 года стала и.о. директора ГБР.

С Артемом Сытником, шефом НАБУ, вообще конфуз. С одной стороны, Сарненский (Ровенской области) и Ровенский апелляционный суд признал его виновным в том, что он отдыхал за чужой счет в охотничьем угодье Полесьске-Сарны (пять раз, в 2017—2019 годах) со стоимостью каждого уик-энда в 100 000 гривен, плюс четыре тысячи долларов за ремонт двух сломанных Сытником квадроциклов Bagi BRP 1000. Отдых оплачивал выходец из Ровно, финансист, ранее судимый Николай Надейко. Так что теперь, по правилам, Сытник внесен в «единый государственный реестр коррупционеров», и получается, что коррупционер возглавляет антикоррупционное Бюро.

В целом момент очень удобный для перехвата прямого контроля над НАБУ и ГБР, но Конституция мешает.

Владимир Зеленский на первом заседании второй сессии Верховной Рады IX созыва President.gov.ua

Поэтому 29 августа прошлого года Зеленский внес как неотложный проект «Закона о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований)», № 1014. В котором президенту представлялось право заниматься образованием Национального антикоррупционного бюро, а также назначать или увольнять глав НАБУ и ГБР. А также, наверное, в качестве бонуса, право на образование независимых регуляторных органов для контроля деятельности хозяйственных субъектов в отдельных сферах.

Но на пути президента встал Конституционный суд, признавший «законопроект о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины… таким, что не соответствует требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины и соответствует требованиям части второй статьи 157, статьи 158 Конституции Украины». После того судебного определения было предложено отправить законопроект на доработку, которая позволит внести правки в постановление в течение 30 дней. Но это предложение должно было пройти парламентское голосование и быть одобрено простым большинством (226 голосов).

Однако «за» проголосовали только 214 депутатов, из которых «слуг» было вообще 208 из списочных 247. Четыре голоса добавили внефракционные, и по одному — от оппозиционеров и фракции Юлии Тимошенко. Все! На сайте Рады обозначено, что «Проект отклонен и снят с голосования».

Клод Верлинд. Марионетки

И теперь остается решать: что это было?

Мятеж внутри моноблока «Слуг народа», связанный с инстинктом политического самосохранения депутатов (и сил, стоящих за ними), не рекомендующим ТАКУЮ концентрацию репрессивного потенциала в руках одного лица? Но тогда впору говорить не о «трещинах» внутри моноблока, а уже о полноценном расколе. Потому что голосованием был провален очень перспективный план усиления президентской власти.

Или мятеж самого Зеленского против формата внешнего управления и контроля, созданного по итогам событий, которые на Украине принято называть «революцией достоинства»? И подавленный креатурами этих самых внешних сил в украинском парламенте?

Пока создается впечатление, что в самой Раде ответа еще не знают. Во всяком случае, на момент написания этих строк на сайте Рады, на странице новостей информации о событиях, происходивших между 11:13 и 16:09 (а именно в это время голосовали законопроект № 1014) вообще нет. Как и отчета о поименном голосовании по этому законопроекту.

Читайте ранее в этом сюжете: Гончарук и Зеленский. Трещины в моноблоке украинского парламента